L’AQUILA RINASCE CON LO SPORT: HIP HOP FESTIVAL, 800 BALLERINI DA TUTTA ITALIA

L’AQUILA – Ottocento ballerini da tutta Italia hanno partecipato, sabato scorso all’Aquila, alla 13esima edizione dell’Hip Hop Festival (Hhf), la prima dopo la pandemia, ideato e diretto da Alice Cimoroni.

Nel complesso sportivo del Cus a Centi Colella l’intensa giornata è stata scandita da due workshop al mattino, il primo di Samuele Barbetta, unico, raro artista performer e il secondo di Orlando Moltoni, e poi dalla Choreo Competition con ben 60 coreografie in gara.

Prima solo-duo/trio-crew baby e poi Crew little talents medium e large con lo showcase di Samuele Barbetta e Ludovica Grimaldi, ballerina del Paq Center, che ha frequentato la scuola di Amici 22, che hanno concluso la giornata.

Nato con l’obiettivo di offrire opportunità su più livelli a tutti gli appassionati e garantire loro il confronto stilistico e l’interscambio culturale, l’HHf è stato il primo appuntamento che rientra nel ricco calendario di eventi di “Rinasci con lo sport – promuovere L’Aquila con lo sport 2023” promosso e finanziato dal Comune, presente all’evento con l’assessore allo Sport Vito Colonna che ha anche portato i saluti del sindaco.

Per il Festival sono arrivate in città associazioni sportive provenienti da molte città italiane e ballerini anche giovanissimi, a partire da 6 anni d’età.

Molti i premi in denaro in palio, oltre alle novità che hanno colorato la giornata: un premio Best Chyper assegnato durante “cerchi” di allenamento freestyle, e un Best Show Battle, una sfida crew vs crew, proposta a sorpresa, che ha trasformato il Palasandolo in un’arena infiammata. Lo spettacolo e la Choreo Competition hanno lasciato tutto il pubblico senza parole.