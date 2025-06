L’AQUILA: I 40 ANNI DALLA MATURITA’ DELLE “MITICHE” CLASSI V A-B DEL LICEO SCIENTIFICO

L’AQUILA – “Festeggiare i 40 anni dal traguardo della maturità rappresenta un piccolo (ma neppure troppo!) bilancio di vita, e se si ha la fortuna di celebrare la ricorrenza tutti insieme, con gli amici della ‘meglio gioventù’ ..beh.. l’occasione è di quelle che non si dimenticheranno mai! È quanto accaduto sabato 14 giugno presso la bellissima location de ‘La Casetta che non c’è’, a Pagliare di Sassa”.

Così, in una nota, le “mitiche” classi V A e V B del liceo scientifico A. Bafile dell’Aquila, che hanno celebrato la maturità ottenuta nell’estate del 1985, mediante una reunion durata per l’intero arco della giornata: “due classi che sono state sempre unite da una sorta di cordone ombelicale nel corso del tempo e che pertanto hanno voluto celebrare insieme questa giornata”.

Di seguito la nota completa.

Incontrare amici di cui si erano “perse le tracce” da tempo, celebrare qualche chilo in più, qualche capello in meno, … ma soprattutto poter vivere la gioia del sapersi ritrovare è il sentimento principale che ha caratterizzato l’intera giornata, tra qualche(!!) bicchiere ed i piatti preparati in loco per l’occasione.

Naturalmente ad averla fatta da padrone nel corso della magnifica giornata sono stati i ricordi, gli aneddoti, la rievocazioni dei cari professori, le rivelazioni su qualche accadimento che solo ora a distanza di tempo può essere pienamente svelato.

Non è mancato chi per l’occasione sia rientrato da quelli che ormai sono i suoi luoghi di vita, Roma, l’Alto Adige, le Marche, l’Umbria, altre province abruzzesi,.. a testimonianza che l’occasione era di quelle da non perdere.

Questi i nomi “dei ragazzi” che hanno vissuto l’appuntamento… (qualcuno con molto dispiacere per causa di forza maggiore non è potuto essere presente fisicamente, ma al prossima incontro non mancherà sicuramente.. e ciò non accadrà tra altri 10 anni!):

V A:

Daniele Adriani, Enrichetta Barattelli, Dario Benedetto, Aldo Carnicelli, Massimo Crudeli, Pierluigi Panella, Giuliana Perilli, Massimo Petrocco, Chiara Santoro, Ilaria Scarascia, Gincarlo Sebastiani, Maria Chiara Specchio, Gabriele Sulli

V B:

Eugenio Incarnati, Franco Vasarelli, Monica D’Intino, Gianfranco Priore, Alfredo Sebastiani, Daniela Porta, Elena Postiglione, Antonello Santarelli, Alessandra Fabi, Claudia De Ciantis, Marilena Sticco, Paolo Pietrinferni, Filippo Pacifici, Angelo Viscido, Franco Marinangeli, Carlo Giovani, Maurizio Prospero