L’AQUILA: I 61 ANNI DI ANTONIO CICOLANI, PIOGGIA DI AUGURI PER UNO DEI PIONIERI DEL BODYBUILDING

L’AQUILA – Antonio Cicolani ha compiuto ieri 61 anni, e a giudicare dalla forma strepitosa in cui continua a presentarsi ogni giorno, sembrerebbe proprio che il tempo abbia deciso di fare eccezione per lui.

Due volte campione nazionale e figura storica del bodybuilding italiano, Cicolani è uno di quegli atleti che hanno segnato un’epoca e continuano a farlo, non solo per i risultati ottenuti ma per l’impronta profonda lasciata nel cuore della disciplina.

La sua carriera è costellata di successi, ma ciò che rende davvero unico il suo percorso è l’impegno costante nella promozione e nella crescita di questo sport in Italia.

Un impegno che trova la sua massima espressione nell’Olympus Club dell’Aquila, la palestra da lui fondata quarantuno anni fa e da anni un autentico tempio del bodybuilding.

Sempre in espansione e aperta 24 ore su 24, l’Olympus è molto più di un centro per allenarsi è una casa per atleti di ogni livello, un luogo in cui la cultura dell’allenamento incontra quella della determinazione.

In occasione del suo compleanno, Antonio Cicolani è stato letteralmente sommerso di auguri da ogni parte d’Italia: allievi, colleghi, sportivi, appassionati e amici hanno voluto fargli sentire il loro affetto, a conferma di quanto la sua figura sia centrale nel panorama sportivo nazionale. A 61 anni, Cicolani non smette di essere un modello, una guida e una fonte di ispirazione. Un atleta ed una guida per tantissima gente, una persona che ha fatto dello sport uno stile di vita, e che continua a lasciare il segno, ogni giorno, con l’umiltà e la forza che da sempre lo contraddistinguono. (red.)