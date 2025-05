L’AQUILA: “I BENEFICI DELL’ETA’ CHE AVANZA”, INCONTRO UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

L’AQUILA – Si terrà domani, mercoledì 14 maggio alle ore 16.00, presso l’Aula Ipogea dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale, in via Michele Jacobucci, l’incontro dal titolo “I benefici dell’età che avanza”, promosso dall’Università per la Terza Età dell’Aquila.

L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri organizzati dall’Ute per l’anno accademico 2024/25, ormai agli sgoccioli.

A guidare la riflessione saranno gli osteopati Mario Sordini e Chiara Cardillo, che offriranno un approfondimento sui cambiamenti fisiologici legati all’età e sulle strategie per valorizzarne gli aspetti positivi, sia in termini di salute fisica che di qualità della vita.