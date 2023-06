L’AQUILA – Fiorella Mannoia, Ron, Niccolò Fabi, Alessandro Preziosi, Raf, Luca Barbarossa, Maurizio Battista, Giorgio Panariello, Marco Masini, Rocco Papaleo, Pino Insegno: sono alcuni degli artisti che animeranno i trentasei eventi, per trentasei giorni di spettacolo, dal 3 luglio al 5 agosto, in tre luoghi simbolo della città: la Scalinata di San Bernardino, l’Auditorium del Parco e il Ridotto del Teatro Comunale.

Presentato dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dal direttore artistico, Leonardo De Amicis, il programma de “I cantieri dell’Immaginario”, la rassegna estiva del Comune dell’Aquila organizzata in collaborazione con gli Enti Culturali del Territorio finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo, Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo Emotion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzo, Teatro Zeta, New Sounds & Beyond e Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”, con il coordinamento del Teatro Stabile d’Abruzzo.

“Come da tradizione la proposta di eventi dei Cantieri dell’Immaginario è a 360 gradi – ha detto il primo citatdino Pierluigi Biondi – Uno sforzo importante per cui ringrazio il TSA, il direttore artistico Leonardo De Amicis e tutti gli enti, le istituzioni e le associazioni culturali che hanno contribuito in modo determinante all’allestimento del cartellone della rassegna e alla produzione artistica di cui è capace la nostra città. Prova ne è la rappresentazione al Teatro dell’Opera di Berlino, in prima assoluta, dell’opera ‘Teorema’ tratta dal testo di Pier Paolo Pasolin, commissionata al presidente della Società dei Concerti Barattelli, Giorgio Battistelli”.

“Ma la cultura è anche memoria – ha aggiunto Biondi – per questo, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio dei Nove Martiri (che cade il 23 settembre) l’amministrazione, in collaborazione con la compagnia teatrale Spazio Rimediato, ha promosso la messa in scena di una rappresentazione dal titolo ‘Processo per i 9 martiri’, liberamente tratta dal libro professor Walter Cavalieri. Riusciamo, infine, a presentare il programma con largo anticipo per consentire agli operatori un’ampia diffusione e promozione di appuntamenti che, nella maggior parte dei casi, si terranno sul palco posizionato ai piedi della scalinata di San Bernardino, con una cordonata per circa 1500 posti a sedere. Un’esperienza unica per gli spettatori e artisti che, possiamo annunciarlo sin d’ora, sarà riproposta anche nei prossimi anni”.

“Gli appuntamenti saranno di vario genere e con linguaggi diversi per soddisfare le esigenze e i gusti di un pubblico ampio e variegato”, ha continuato il maestro De Amicis presentando gli spettacoli.

“Riusciamo, ancora una volta, a realizzare un cartellone unico, della durata di un mese, grazie alla significativa collaborazione con il territorio e le sue realtà culturali che hanno messo a disposizione professionalità e competenze. Nelle tre location individuate – Scalinata di San Bernardino, Auditorium del Parco e Ridotto del Teatro Comunale – ci sarà spazio per spettacoli musica, teatro e danza: dagli omaggi a Lucio Dalla, interpretato da Ron nella serata inaugurale il 3 luglio, a Lucio Battisti, che quest’anno avrebbero compiuto 80 anni, sino a quello per Gabriele D’Annunzio, con la direttrice Beatrice Venezi e il direttore del TSA Giorgio Pasotti, in occasione dei 160 anni dalla sua nascita.

“Tornano due amici dell’Aquila come Fiorella Mannoia e Alessandro Preziosi, chiuderemo con i concerti di Raf e Luca Barbarossa con Stefano Massini che saranno anticipati da serate in cui saranno protagonisti in jazz, il balletto o la musica classica. Ma abbiamo previsto performance dedicate ai bambini, in lingua dei segni, l’opera e anche dei momenti di divertimento, come quelli con Maurizio Battista e Giorgio Panariello in duo musicale con Marco Masini. Il claim individuato pone l’accento sulla leggerezza di ispirazione calviniana, ben diversa dalla superficialità e che consente di affrontare la vita planando dall’alto, non avendo macigni sul cuore”.

Nei prossimi giorni apertura del botteghino online per la vendita dei biglietti di tutti gli spettacoli.

Di seguito il calendario:

LUNEDÌ 3 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

RON & Ensemble Symphony

Orchestra live 2023

BARATTELLI

MARTEDÌ 4 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 19:00

Ludwig Thuille – Sestetto per

pianoforte e quintetto di fiati

Op. 6; Luis Spohr Gran Nonetto

per Fiati e Archi, F maggiore

CONSERVATORIO

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Le più belle emozioni del

cinema con Pino Insegno,

Maurizio Trippitelli, Gilda

Buttà

TEATRO DEI 99

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 14:00

Laboratorio di fantasia

TSA-TEATRO DI ROMA

GIOVEDÌ 6 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 19:00

Nu pustino all’inferno

TSA-CENTRO SOCIALE TORRIONE SAN FRANCESCO

VENERDÌ 7 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Niccolò Fabi estate 2023

Solo Tour

BARATTELLI

SABATO 8 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 16:30

Premio danza Città dell’Aquila

TSA-PAQ CENTER

DOMENICA 9 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 17:30

Premio danza Città dell’Aquila

TEATRO STABILE D’ABRUZZO

LUNEDÌ 10 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Ai miei tempi non era così

con Maurizio Battista

TSA-VENTIDIECI

MARTEDÌ 11 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 17:00 E 19:00

Il libro magico

TEATRO ZETA

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Le idi di marzo

con Alessandro Preziosi

TSA-PATO

GIOVEDÌ 13 LUGLIO

TEATRO RIDOTTO – ORE 21:00

Processo per i 9 martiri

TSA-SPAZIO RIMEDIATO

GIOVEDÌ 13 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 19:00

Get Up

GRUPPO E-MOTION

VENERDÌ 14 LUGLIO

TEATRO RIDOTTO – ORE 18:00 E 21:00

Processo per i 9 martiri

TSA-SPAZIO RIMEDIATO

SABATO 15 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

La Cambiale di matrimonio

CONSERVATORIO

DOMENICA 16 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Piceno pop chorus tour 2023

TSA-PICENO POP CHORUS

LUNEDÌ 17 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 19:00

Bianco, giallo, verde e blu

prenditi cura del mondo anche tu

TEATRO DEI 99

MARTEDÌ 18 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

From Berlin to Broadway

Ute Lemper & I Solisti Aquilani

I SOLISTI AQUILANI

MARTEDÌ 18 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 19:00

Arturo lo chef, da John Fante

TEATRO STABILE D’ABRUZZO

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Brad Mehldau Trio

BARATTELLI

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 19:00

La giovane Mozart

TSA -TEATRI RIUNITI D’ABRUZZO

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

“Divertissment”

con Rocco Papaleo

TSA-STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI

VENERDÌ 21 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Non è mai troppo Abruzzo

con Vincenzo Olivieri

TEATRO STABILE D’ABRUZZO

SABATO 22 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 19:00

Più sordi di me

TSA-INCORONATE COMICHE

DOMENICA 23 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Emozioni Garantite

con Maurizio Vandelli

BARATTELLI

LUNEDÌ 24 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 19:00

A_way

GRUPPO E-MOTION

LUNEDÌ 24 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Lago dei Cigni

TEATRO DEI 99

MARTEDÌ 25 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Panariello vs Masini

TSA-FRIENDS & PARTNERS

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

AUDITORIUM DEL PARCO – ORE 19:00

Abruzzo poetico

TEATRO ZETA

GIOVEDÌ 27 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Ludwig Van Beethoven,

Sinfonia n. 9

ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE

VENERDÌ 28 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

StraMorgan live con Angelo

Valori & Medit Orchestra feat

Morgan

NEW SOUNDS & BEYOND

DOMENICA 30 LUGLIO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Io ti veglierò. Io ti proteggerò.

Omaggio a Gabriele D’Annunzio a

160 anni dalla nascita. Con I Solisti

Aquilani, Beatrice Venezi direttore

e Giorgio Pasotti voce recitante

I SOLISTI AQUILANI

MARTEDÌ 1 AGOSTO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Fiorella Mannoia e Danilo Rea

BARATTELLI

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Una noche, con Sergio Bernal

TEATRO DEI 99

GIOVEDÌ 3 AGOSTO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

Raf, La mia casa tour

BARATTELLI

SABATO 5 AGOSTO

SCALINATA S. BERNARDINO – ORE 21:30

La verità, vi prego, sull’amore,

con Stefano Massini e Luca

Barbarossa

BARATTELLI

