L’AQUILA, I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: DA DOMANI, 29 APRILE, AL VIA VENDITA BIGLIETTI ONLINE

L’AQUILA – Saranno disponibili a partire dalle ore 15 di domani, martedì 29 aprile, i biglietti per tutti gli spettacoli inseriti nel cartellone della rassegna estiva “I Cantieri dell’Immaginario” promossa del Comune dell’Aquila e coordinata dal TSA in collaborazione con gli Enti Culturali del Territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV) – ovvero Teatro Stabile d’Abruzzo, Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo E-Motion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese e Teatro Zeta.

Sarà possibile acquistare i tagliandi sulla piattaforma Ciaotickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/i-cantieri-dellimmaginario.

In cartellone, dal 4 luglio al 7 agosto prossimi, 38 appuntamenti consultabili sul sito: https://www.cantieriimmaginario.it/