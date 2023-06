L’AQUILA, “I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO”: VERSO LA DODICESIMA EDIZIONE

L’AQUILA – Tornano “I Cantieri dell’Immaginario” all’Aquila, la rassegna di eventi dell’estate tra musica, teatro e danza.

Venerdì 9 giugno, alle 11, alla sala Rivera di palazzo Fibbioni, sede centrale del Comune dell’Aquila, si terrà la presentazione del programma della dodicesima edizione. Interverranno il sindaco Pierluigi Biondi e il direttore artistico Leonardo De Amicis.

Un’edizione nella quale difficilmente piazza Duomo comparirà tra i luoghi degli eventi, visti i cantieri reali di riqualificazione, restando in tema, in corso in queste settimane.

Nell’ultima edizione, che si è svolta dal 18 luglio al 7 agosto 2022, sono stati diecimila gli spettatori che hanno partecipato agli eventi nel teatro all’aperto allestito in Piazza Duomo ma anche all’Auditorium del Parco e nel cortile di Palazzo Ciolina, più di 30 appuntamenti tra spettacoli di teatro, musica e danza.

