L’AQUILA: I CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA, “MANOVRA DI GOVERNO GENEROSA PER LA CITTA'”

L’AQUILA -“Con la manovra di bilancio il Governo ha dimostrato con i fatti di voler bene a L’Aquila per questo – noi rappresentanti dei gruppi di maggioranza in Consiglio Comunale -vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e di tutto il Governo per averci riconosciuto quello che in 10 anni di Governi di sinistra non è mai accaduto”.

Lo affermano capigruppo di maggioranza Leonardo Scimia – Fratelli d’Italia Daniele Ferella (Lega) Maria Luisa Ianni (Forza Italia) Laura Cococcetta (L’Aquila Futura) Luigi Faccia (Civici e Indipendenti con Biondi) Daniele D’Angelo (L’Aquila al centro).

“Nella manovra, insieme allo stanziamento del contributo straordinario per L’Aquila” dicono, “il Governo ha posto necessarie modifiche alla misura del Superbonus 110%, croce e delizia del settore edile e delle casse pubbliche. Una misura che riteniamo giusta perché tocca l’annoso problema della vetustà del patrimonio edilizio ma, allo stesso tempo, dalla difficile applicazione a causa dei continui cambiamenti apportati in corso d’opera. Anche in questo caso, i nostri rappresentanti e il Governo, hanno fatto tanto per il nostro territorio con il mantenimento dell’aliquota di detrazione al 110% per le abitazioni inagibili nei crateri sismici 2009 e 2016-2017, una eccezione fondamentale per il proseguo dei lavori di ricostruzione”.

“La manovra”, proseguono, “porta importanti provvedimenti per L’Aquila, ma in sede di approvazione parlamentare si rende necessario – a nostro giudizio – apportare delle modifiche per tutelare i cittadini e le imprese che si sono esposti, credendo in questa misura. In particolare riteniamo necessario agire sulle seguenti questione: Favorire la cessione dei crediti, in particolare di quelli maturati dai proprietari che hanno usufruito del bonus insieme al contributo della ricostruzione o a quelli che hanno rinunciato al contributo sisma per passare al superbonus rafforzato. Favorire lo sblocco dei crediti già maturati e fermi nei cassetti fiscali di imprese, professionisti e proprietari. Limitare gli interessi applicati dagli istituti di credito e finanziari. Eliminare il termine ultimo del 25/11/2022 per presentare la Cilas o procrastinarlo almeno al 31/12/2022 per permettere a tutti di usufruire del bonus”.