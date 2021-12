L’AQUILA: I COMMERCIANTI DEL TORRIONE RICEVONO DAI BAMBINI IL CALENDARIO CON DISEGNI DEI LORO NEGOZI

L’AQUILA – Il dono del calendario arrivato alla fine di un percorso durato 12 mesi, in cui i bambini della Scuola Primaria Torrione dell’I.C. Dante Alighieri hanno approfondito la realtà dello spazio di vita inteso come microcosmo in cui la loro vita quotidiana si svolge.

Nei giorni scorsi i commercianti del Torrione, all’Aquila, hanno ricevuto dai bambini della scuola elementare il calendario 2022 con i disegni dei loro negozi.

“Gli alunni di tutte le classi della scuola primaria hanno studiato la geografia del quartiere e le funzioni della attività in esso presenti – si legge in una nota – Il forte legame tra la scuola e il quartiere ha dato vita a un calendario illustrato dagli alunni e regalato agli esercenti in segno di amicizia e gratitudine per tutti i servizi svolti per la comunità di quartiere. Il progetto è stato realizzato grazie alla donazione di un benefattore, che vuole restare anonimo, molto sensibile alle dinamiche e progettualità educative aventi come destinatari le nuove generazioni”.