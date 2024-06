L’AQUILA: I CONCERTI DI PRIMAVERA, 4 APPUNTAMENTI DAL 10 AL 18 GIUGNO

L’AQUILA – L’Associazione Musicale “ATHENA” presenta al Palazzetto dei Nobili dell’Aquila, dal 10 al 18 giugno, l’VIII edizione de ” I CONCERTI DI PRIMAVERA “: quattro appuntamenti di alto livello con ospiti che svolgono attività in Italia e all’estero.

Un programma variegato per tutti i gusti. Da notare la presenza importante del violinista Wadim Tchijik vincitore del concorso internazionale Tchaikoski solista nelle sale più importanti del mondo e con le più importanti orchestre europee,del violoncellista aquilano Giuliano De Angelis che svolge attività in Italia e all’estero come anche del Trio Novecento con il Pan flautista Matteo Pio Borazio il massimo interprete del Flauto di Pan, oltre che dell’Ensemble “Estro della Romanza” con un programma di godibile ascolto.