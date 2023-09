L’AQUILA: “I GIOVANI TRA GENITORIALITA’ E PROSPETTIVE FUTURE”, INCONTRO CON PAOLO CREPET

L’AQUILA – Presentato questa mattina a Palazzo Fibbioni all’Aquila l’evento dal titolo “I giovani: tra genitorialità e prospettive future” che si terrà martedì 12 settembre presso l’Auditorium del Parco alle ore 18:00 e che vedrà la partecipazione del Prof. Paolo Crepet.

Presenti alla conferenza stampa l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini, che ha fortemente voluto l’evento, per offrire alle famiglie un momento di incontro e confronto sui temi dell’educazione:

“L’incontro con il Prof. Paolo Crepet è importante per dare alle famiglie l’opportunità di ascoltare il parere di uno dei massimi esperti in Italia nel campo dell’educazione e poter così trovare una via efficace di comunicazione con i propri giovani, sempre più isolati nel mondo virtuale”.

Il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricordato le molteplici iniziative dell’amministrazione comunale dedicate ai giovani, come il Premio Borsellino sul tema della legalità:

“I tempi moderni hanno portato ad una fraternizzazione tra genitori e figli, credo che distinguere in modo netto il ruolo dei genitori, quello della scuola e quello delle istituzioni pubbliche sia importante per aiutare i giovani a distinguere ciò che è la realtà da ciò che è nel mondo virtuale”.

A concludere la conferenza stampa il Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, Roberto Santangelo: “Attraverso l’incontro con il Prof. Paolo Crepet vogliamo approfondire alcuni temi che stanno a cuore alle famiglie. I genitori, infatti, vengono sempre messi in discussione nel loro approccio con propri figli che, invece, si ritrovano sempre più isolati. Questa amministrazione comunale crede nel rapporto tra territorio e istituzioni e mette a disposizione della collettività i consigli del Prof. Crepet, per trovare una guida su come ripristinare l’educazione come principio fondante del rapporto genitori-figli”.

Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni confidenziali e riservate, tutelate legalmente dal Regolamento UE n.679/2016 e da leggi civili e penali in materia, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, distruggendone l’originale, ed è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone non autorizzate costituisce condotta punibile penalmente ai sensi degli artt.616 e 618 c.p.p. e che tutti i danni che dovessero derivare, al mittente o a terzi, a causa di tale illecita condotta saranno oggetto di tutela risarcitoria ex art.2043 c.c. dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

…