L’AQUILA: I MADONNARI DI NAPOLI IN CITTÀ PER UN LABORATORIO PER BAMBINI

L’AQUILA – Esibizione artistica a L’Aquila di un’antica scuola napoletana di Madonnari. L’evento, in programma per sabato 10 dicembre, si terrà sotto i portici dalle 10 alle 17. L’iniziativa rientra nel cartellone del programma natalizio che il Comune dell’Aquila ha allestito con la collaborazione delle associazioni culturali del territorio.

L’iniziativa, nata da un’intuizione dell’ex consigliere comunale Giancarlo Della Pelle, è stata organizzata dall’associazione culturale “L’Aquila Young” che, come recita il suo stesso nome, ha tra le finalità principali “l’attenzione ai più giovani della città”. Con l’aiuto dei “madonnari” l’evento infatti sarà dedicato principalmente ai più piccoli.

I madonnari, oltre a realizzare le loro opere a tema prettamente natalizio, saranno a disposizione per attività di laboratorio con e per i bambini che vorranno partecipare. Sarà un evento ricreativo e culturale, un modo per trasmettere ai più piccoli le nozioni basi dell’antica arte grafica e pittorica.

I disegnatori di Madonne, conosciuti con il nome di madonnari, sono artisti di strada, autori quasi anonimi, che si sottraggono alla fama del mondo. Questi artisti sono considerati eredi dei pittori di icone bizantine, che nel tardo medio evo, con materiali effimeri e con colori ricavati sul posto, sfruttando e manipolando terre e pigmenti naturali senza collante, riproducevano immagini sacre di artisti famosi per la vista esclusiva di pochi ricchi committenti e delle loro corti.