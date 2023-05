L’AQUILA: “I PRATI DEL PARCO DEL SOLE INVASI DALLE ERBACCE, MA SI INAUGURANO GLI OROLOGI”

L’AQUILA -“Mentre inaugurano in pompa magna un orologio a primavera, al Parco del sole, uno dei due principali parchi cittadini, c’è una autentica selva. Il Comune non ha pensato di falciare l’erba, e non ci si può neanche allungare per godere finalmente del sole primaverile, in uno dei luoghi strategici per il tanto decantato turismo aquilano”.

Lo segnala un lettore di Abruzzoweb, inviando una rassegna fotografica della situazione attuale al Parco del Sole, nei pressi della basilica di Collemaggio.

Si sfoga poi il lettore: “senza considerare che l’aver permesso la costruzione dell’opera di Beverly Pepper è stato uccidere quel posto come spazio pubblico. Ha tagliato a metà la sezione dell’anfiteatro naturale di quel parco, mettendo pietre su prato e un palco in fondo che, a detta di tutti gli esperti di concerti, non permette più la collocazione di palchi più lunghi di tre metri per tre. Buono giusto per un concerto di violino solista. Ed oggi significativamente l’anfiteatro radical chic è invaso dalle erbacce”.