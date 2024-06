L’AQUILA – Ci sono proteste per una buca in via Zara. nel pieno centro storico dell’Aquila, che è pericolosa non solo per i pedoni ma soprattutto per i ciclisti visto che si trova, per l’appunto, in una parte destinata a pista ciclabile in una zona molto frequentata essendo vicina al parco del Castello, San Bernardino e agli uffici dell’Agenzia delle entrate. I residenti, pertanto, chiedono al comune di eliminare questo pericolo. (foto Cocciolone)