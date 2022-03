L’AQUILA: I SOLISTI AQUILANI & GERARD KORSTEN ALL’AUDITORIUM DEL PARCO

L’AQUILA – Solisti Aquilani tornano in scena mercoledì 9 Marzo, ore 18, presso l’Auditorium del Parco dell’Aquila con il “Progetto Mozart”, diretti da Gérard Korsten.

In programma la Cassazione n.2 in sol maggiore KV63, il Concerto per violino e orchestra n. 1 in si bemolle maggiore KV207 – Daniele Orlando violino solista – e il Divertimento in re maggiore KV 334. Musiche mozartiane di piacevole ascolto, dalla scrittura semplice e lineare e dai giochi armonici chiari e precisi, improntati ad un classicismo molto equilibrato.

Gérard Korsten, direttore di fama mondiale che ha al suo attivo la direzione di oltre 100 orchestre in 24 paesi, è nato a Pretoria e ha iniziato la sua carriera come violinista.

Dopo la sua formazione con Ivan Galamian al Curtis Institute di Philadelphia, si è trasferito a Salisburgo dove ha studiato con Sandor Vegh, che l’ha portato nella sua Camerata Salzburg come direttore di concerto e vice direttore musicale.

Oltre ai suoi impegni nella direzione d’orchestra presso teatri d’opera e orchestre, Korsten è stato direttore musicale presso i London Mozart Players, il Teatro di Stato del Sudafrica a Pretoria ed l’Uppsala Chamber Orchestra.

Dal 1999 al 2005 ha ricoperto lo stesso ruolo con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Nel 1987 è stato direttore di concerto della Chamber Orchestre of Europe, dove ha lavorato a stretto contatto con direttori come Claudio Abbado, Nikolaus Harnoncourt e Heinz Holliger per nove anni.

Più recentemente ha diretto produzioni per diversi teatri e festival prestigiosi nel mondo. Il DVD di Arthouse (Le nozze di Figaro), registrato alla Scala di Milano con Diana Danarau e Ildebrando D’Arcangelo nei ruoli principali, ha ricevuto il Diapason D’Or in Francia e Critic’s Choice dalla rivista Opera News degli Stati Uniti.

Altre sue registrazioni discografiche includono Serenade e Souvenir de Florence di Tchaikovsky con la Chamber Orchestra of Europe (Deutsche Grammophon), opere orchestrali di Crusell, Lindbland e Eggert (Naxos), La Veuve joyeuse (DVD, Erato) e varie registrazioni con il Teatro Lirico di Cagliari.

Per l’ingresso in sala è obbligatorio il Green Pass rafforzato ed essere muniti di mascherina FFP2 da indossare per tutta la durata dello spettacolo.

Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 0862-420369.