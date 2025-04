L’AQUILA: IANNI (FDI), “VERGOGNOSA IRRUZIONE AL CARREFOUR NEL GIORNO DELLA LIBERAZIONE”

L’AQUILA – “Questa mattina, proprio nel giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione, un gruppo di manifestanti, presumibilmente appartenenti all’area della sinistra estrema, ha fatto irruzione nel punto vendita Carrefour ai Quattro Cantoni, nel cuore dell’Aquila. Con un’azione premeditata e violenta hanno bloccato l’attività commerciale, impedendo a clienti e lavoratori di esercitare liberamente i propri diritti, tra insulti, minacce e toni intimidatori”.

Così, in una nota, Daniela Ianni, coordinatore FdI L’Aquila.

“Fratelli d’Italia L’Aquila – aggiunge – esprime piena solidarietà e vicinanza ai clienti che si sono ritrovati, loro malgrado, coinvolti in una situazione di grande disagio e tensione, così come al titolare del punto vendita, imprenditore aquilano che con serietà e impegno contribuisce ogni giorno alla vita economica del centro storico e alla rinascita della nostra città”.

“È profondamente simbolico – e al tempo stesso paradossale – che proprio nel giorno dedicato alla libertà e alla democrazia si sia consumato un gesto che ne rappresenta la negazione più brutale”.

“Quando gli autoproclamati antifascisti impediscono con la forza a qualcuno di lavorare, manifestare, parlare o semplicemente esprimere un’opinione diversa, non stanno difendendo la democrazia: la stanno seppellendo. È evidente come, nel nome della lotta al fascismo, adottino metodi che al fascismo storico somigliano fin troppo. Alla fine, i veri fascisti sono spesso quelli che gridano più forte di essere antifascisti”.

“L’Aquila è una città che crede nella libertà, nel rispetto reciproco e nella legalità. Non permetteremo che venga trascinata in un clima di odio ideologico che la sinistra sta impostando, e che richiama esplicitamente al conflitto sociale che genera violenza. Continueremo a difendere con determinazione i valori della democrazia, della libertà d’impresa e del rispetto per ogni cittadino”, conclude Ianni.