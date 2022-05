L’AQUILA: IANNI (LEGA), “FONDI PUMS PER COMPLETARE PISTA CICLABILE SAN GIACOMO – ARAGNO”

L’AQUILA – “La pista ciclabile che collega la parte alta di via Fontegrossa (San Giacomo) alla frazione di Aragno deve essere oggetto di un nuovo progetto di completamento, di ampliamento e di messa in sicurezza” È il primo commento di Luca Ianni, candidato consigliere della Lega al Comune de L’Aquila, e prosegue: “È stata lasciata all’abbandono dal centrosinistra, opera incompiuta e senza manutenzione che deve assolutamente rientrare nella prossima realizzazione della rete ciclabile cittadina con l’obiettivo di renderla pienamente fruibile in sicurezza dai residenti e non” e chiosa: “Sarebbe un primo importante passo verso quella territorialità che dovrà portare ad unire il centro cittadino alle frazioni attraverso la realizzazione e lo sviluppo della mobilità sostenibile, non più rinviabile e sempre più importante per la qualità della vita di ognuno di noi”