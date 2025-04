L’AQUILA – “Il movimento gode di ottima salute ed è in crescita, come dimostra l’apertura di nuove sedi, sempre più luoghi di aggregazione per i giovani. Siamo molto legati all’Aquila, dove siamo presenti da sempre, dove la nostra comunità ha dimostrato una forte unione dopo la tragedia del terremoto”.

Lo ha detto il presidente nazionale di CasaPound Italia, Gianluca Iannone, oggi nel capoluogo regionale per celebrare i vent’anni di vita della comunità militante di Piazza Fontesecco: “L’Aquila è nel nostro cuore da sempre”, ha detto ad AbruzzoWeb.

Alla presenza dei militanti, oltre a Iannone, è intervenuto il portavoce cittadino e responsabile di CasaPound Abruzzo e Molise Stefano Vecchioli per presentare il volume ‘Venti’, “dedicato a un altro ventennio, quello delle conferenze culturali organizzate nella torre di via Napoleone III a partire dalla sua occupazione del dicembre 2003”.

Ha preso parte all’iniziativa, tra gli altri, anche se non è intervenuta e non ha rilasciato dichiarazioni, la consigliera comunale di FdI Claudia Pagliariccio, ex Casapound, movimento di cui ha fatto parte anche il sindaco Pierluigi Biondi, oggi responsabile Enti locali di Fratelli d’Italia e presidente dell’Anci Abruzzo.

Un evento che ha attirato qualche polemica, senza generare particolari proteste, alla vigilia del 25 aprile, festa della liberazione. Sul punto però Vecchioli chiarisce: “Quella di oggi è per noi una giornata di festa: presentiamo un libro che racconta vent’anni di storia del nostro movimento, e lo facciamo con orgoglio, insieme a chi ne ha fatto parte. L’evento era già stato programmato da due o tre mesi, non c’è mai stata la volontà di farlo a ridosso del 25 aprile come provocazione”.

“Abbiamo scelto questa data semplicemente perché coincide con un giorno festivo, comodo per organizzare anche un momento conviviale. In precedenza c’era stata Pasqua, quindi la ricorrenza più utile era questa. La settimana prossima, tra l’altro, si terrà anche un memorial che avevamo già in calendario”.

Come spiegato dal movimento: “Era il 18 aprile 2005 quando, con l’apertura della relativa sede, si costituiva ‘Base Militante Piazza Fontesecco’, che avrebbe aderito tre anni dopo alla neonata associazione CasaPound Italia, la quale si proponeva di diffondere e replicare in tutto lo Stivale l’esperienza già collaudata a Roma nell’ambito del circuito delle occupazioni non conformi. Da allora e fino a oggi la nostra comunità ha costituito un punto di riferimento imprescindibile nella vita cittadina, rappresentando una realtà unica fatta di politica, cultura, azione, solidarietà e militanza”.