L’AQUILA, IIS AMEDEO D’AOSTA: I RAGAZZI DELLA 2A LICEO SCIENZE APPLICATE SU UNO MATTINA

L’AQUILA – La classe 2A dell’indirizzo Liceo Scientifico delle Scienze applicate dell’istituto superiore Amedeo d’Aosta, dirigente scolastica Maria Chiara Marola, sarà protagonista della rubrica televisiva “Generazione P.”, in onda su Rai 1, nell’ambito della trasmissione Uno Mattina.

Le riprese, girate dall’équipe Rai, sono state coordinate dal regista Andrea Rispoli e dallo psicoterapeuta Stefano Pieri, “psicologo di strada”, come lui stesso si definisce.

L’iniziativa si svolge di volta in volta sul territorio nazionale, soprattutto in ambito scolastico e tratta temi di attualità che arricchiscono la riflessione delle nuove generazioni.

La trasmissione andrà in onda sabato 23 aprile, intorno alle 9,50, e avrà come centro di interesse “lo sballo”: i ragazzi aquilani della classe 2A LSA esprimeranno le loro opinioni e riflessioni su come si stanno evolvendo e su cosa si sta modificando nelle relazioni sociali giovanili nell’epoca della pandemia.