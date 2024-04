L’AQUILA: IL 1 MAGGIO CHIUDE FUNIVIA, CGIL A FONTE CERRETO PER FLASH MOB

L’AQUILA – “Saremo alle 8,30 del 1 maggio a Fonte Cerreto a dare simbolicamente e concretamente la nostra solidarietà ed attenzione a quel mondo della montagna che sconterà dal prossimo 1 Maggio l’impossibilità di utilizzo della Funivia del Gran Sasso, con ciò che ne può conseguire in termini di perdita occupazionale e salariale, rischiando di compromettere il sistema turistico della nostra montagna”.

Lo rende noto la Cgil della provincia dell’Aquila che celebra la festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori portando la sua “Carovana dei Diritti” su tutto il territorio provinciale, “unendo idealmente i territori sul tema della Pace, del Lavoro e della Giustizia Sociale. Sarà l’occasione per fare, insieme alle Lavoratrici ed ai Lavoratori, una riflessione sulla condizione del lavoro e del non lavoro nella nostra provincia”. Il flash mob a Fonte Cerreto sarà concluso dal Concerto bandistico della Città di Paganica.

Il 7 maggio ci sarà invece il dibattito “Il futuro del Gran Sasso” sarà al centro di un’assemblea pubblica che si terrà il prossimo 7 maggio, alle ore 17.30, presso il Centro Polifunzionale della frazione di Camarda. L’evento, promosso e organizzato da alcuni operatori del “sistema montagna”, vuole essere un momento di confronto e di proposta aperto a tutti i cittadini interessati al destino della nostra amata montagna.

Il 1 maggio alle ore 10,30 la Cgil sarà a Luco dei Marsi “dove da lunga tradizione si celebra in Piazza Umberto I la festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, con lo sguardo rivolto alle lotte contadine per l’ emancipazione e il riscatto che ancora oggi sono attuali e ci consegnano l’esempio per immaginare il futuro”.

“Concluderemo a Sulmona alle ore 17,00. Sarà l’occasione per riflettere sulla condizione di quell’area del nostro territorio provinciale che in maniera più marcata che altrove è oggi afflitta dai mali di tutte le aree interne della nostra provincia. Depauperamento del tessuto industriale, spopolamento, carenza di servizi, ed aggressione ambientale. L’iniziativa si concluderà in Piazza XX Settembre a Sulmona con musiche e canti del mondo del Lavoro a cura di Michele Avolio. Ringraziamo il Comune di Sulmona per il patrocinio dell’iniziativa”.