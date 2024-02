L’AQUILA: IL 10 FEBBRAIO LA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO

L’AQUILA – L’Aquila celebra il Giorno del Ricordo.

Sabato 10 febbraio, alle 11.30, alla rotonda Martiri delle Foibe, in viale Corrado IV, è in programma una cerimonia in occasione del “Giorno del Ricordo”, istituito con Legge 30 marzo 2004, n.92, per commemorare i Martiri delle foibe e gli Esuli.

Per l’evento è stato chiesto il patrocinio gratuito dell’Amministrazione comunale e sono stati invitati a presenziare il sindaco, Pierluigi Biondi, i consiglieri comunali e l’intera cittadinanza.

“Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia – dichiara in una nota Fabio Pace, responsabile del Comitato 10 Febbraio dell’Aquila– con la quale vogliamo ricordare il sacrificio dei Martiri delle foibe e il dramma degli Esuli Giuliano- Dalmati che furono costretti con il terrore ad abbandonare terre da sempre italianissime. Abbiamo invitato il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a presenziare a una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici”.