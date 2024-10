L’AQUILA: IL 12 OTTOBRE RADUNO DELLE CONFRATERNITE INTITOLATE A SAN BERNARDINO E PROCESSIONE

L’AQUILA – Appuntamento alle ore 10 di sabato 12 ottobre, al Parco del Castello nella parte che guarda piazza Battaglione degli Alpini (Fontana Luminosa), per l’accoglienza di Confraternite intitolate a San Bernardino e pellegrini devoti al Santo di Siena che hanno espresso la volontà di incontrarsi all’Aquila per onorare S. Bernardino da Siena nel luogo in cui è custodito il suo corpo intatto.

I frati custodi della Basilica invitano, perciò, i fedeli aquilani a partecipare al Raduno unendosi ai pellegrini per prendere parte alla Processione che, con il busto in bronzo del santo compatrono della città e accompagnata dalla Banda Città di Paganica, alle ore 10,30 si avvierà per raggiungere la basilica lungo il seguente percorso: Piazza Battaglione degli Alpini, Corso Vittorio Emanuele, Quattro Cantoni, Corso Principe Umberto, (breve sosta per guardare al luogo – in corso di restauro- in cui avvenne il suo transito) Piazza Palazzo, Via Andrea Bafile, Piazza Santa Margherita, Via delle Aquile, Via Cavour, Via Sallustio, Via Marrelli, Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Quattro Cantoni, Via San Bernardino.

All’arrivo in Basilica avrà inizio la Santa Messa Solenne, animata dai pellegrini, al cui termine ci si porterà all’artistico mausoleo per chiedere la potente intercessione di San Bernardino con una Corale Preghiera per la Pace.

Un breve omaggio degli Sbandieratori della Città di L’Aquila chiuderà la mattinata di preghiera e di fraternità vissuta nel nome di San Bernardino da Siena.