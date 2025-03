PREVENZIONE MALATTIE DEL RENE: IL 13 MARZO SCREENING DELLA ASL ALL’AQUILA

L’AQUILA – La Asl provinciale dell’Aquila organizza per il 13 marzo al centro commerciale L’Aquila del capoluogo, lo screening di prevenzione sulle malattie dei reni.

“Un controllo, rapido e semplice, per evitare che la malattia renale cronica si tramuti in insufficienza renale”, questo lo scopo dell’iniziativa, come spiega la Asl 1 Abruzzo in una nota.

“Nell’occasione il servizio nefrologia e dialisi dell’ospedale di L’Aquila, diretto da Marilena Tunno, dalle ore 10 alle 17 sarà presente con una propria postazione per incontrare la popolazione e invitarla a sottoporsi a test e colloqui. L’iniziativa, condivisa e sostenuta dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano, prevede un presidio, composto da medici e infermieri del reparto dialisi, organizzato in occasione della giornata mondiale del rene, promossa in Italia dalla Sin (Società italiana di nefrologia) e dalla Fir (Fondazione italiana rene). Il servizio dialisi offrirà, gratuitamente, colloqui individuali ai cittadini per renderli consapevoli dei fattori di rischio (diabete, ipertensione, malattia cardiovascolare e altro), effettuando esame urine e misurando la pressione arteriosa. I medici, affiancati dalla Croce rossa, daranno inoltre indicazioni sui corretti stili di vita e come vivere con una malattia renale cronica”.

“L’obiettivo è sensibilizzare la gente sull’importanza dei reni e sulla necessità di arrivare a una diagnosi precoce per poter trattare adeguatamente la patologia. Si stima che la malattia renale cronica colpisca circa 800 milioni al mondo di persone; se non diagnosticata e trascurata può progredire fino all’insufficienza renale. Si prevede che entro il 2040 la patologia diventerà la quinta causa di riduzione di aspettativa di vita”.

Il 13 marzo, nella giornata celebrativa a tema, il palazzo dell’Emiciclo di L’Aquila si tingerà dei colori rosso, giallo, blu, che identificano la malattia.