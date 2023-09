L’AQUILA: IL 14 SETTEMBRE SIT-IN CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

L’AQUILA – “Non c’è libertà, oggi, quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche o morali.È il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; parole che interrogano ciascuno di noi, dinanzi ai terribili, e dolorosi, casi di violenza contro le donne che continuano a sconvolgere la nostra società”.

Così, in una nota, le Democratiche dell’Aquila nell’annunciare il sit-in di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne organizzato nel capolugo regionale per il prossimo 14 settembre, alle ore 18 in Piazza Palazzo, da lì ci si muoverà verso Piazza Duomo.

“Siamo a 79 femminicidi dall’inizio del 2023: una ‘intollerabile barbarie sociale’ che richiede, certo, un’azione più consapevole di severa prevenzione ma, prima ancora, un impegno educativo e culturale contro mentalità distorte e una miserabile concezione patriarcale dei rapporti tra donna e uomo”.

“Anche il nostro territorio è sconvolto da eventi efferati: è per questo che le Democratiche dell’Aquila hanno deciso di organizzare un sit-in di sensibilizzazione nel centro storico della città. Serve una rivoluzione culturale, serve un impegno ancora maggiore da parte di tutti: il fenomeno della violenza è antropologico e strutturale, e può essere affrontato e nel tempo – lo speriamo – superato solamente con una azione a tutto campo, che investa le istituzioni, l’educazione, la scuola, la famiglia. Per questo, ci ritroveremo in piazza e invitiamo cittadine e cittadini a partecipare”, conclude la nota.