L’AQUILA: IL 15 LUGLIO TORNA PARTITA DEL CUORE TRA NAZIONALI CANTANTI E POLITICI

L’AQUILA – Torna allo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia dell’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, la “Partita del Cuore 2025 La Rivincita” fra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politica, uno dei più importanti eventi italiani di sport, musica e solidarietà.

Martedì 15 luglio in diretta su Rai 1, andrà in onda il tradizionale incontro di calcio della Nazionale Cantanti a sostegno della raccolta fondi da destinare al “Progetto Accoglienza”, realizzato congiuntamente dalla Fondazione Bambino Gesù di Roma e dalla Caritas Italiana, per offrire vitto, alloggio e sostegno materiale alle famiglie dei bambini ricoverati, provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Venerdì 20 giugno alle ore 11.30 presso lo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia all’Aquila sarà presentato il grande evento, con la partecipazione di Pierluigi Biondi, Sindaco della città dell’Aquila, Mario Quaglieri, assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Niccolò Contucci, segretario generale Fondazione Bambino Gesù, Francesco Spagnolo, fundraiser Caritas Italiana, Massimiliano Barberio, L’Aquila Calcio, Gian Luca Pecchini, direttore Generale Nazionale Cantanti, Sal Da Vinci, Nazionale cantanti.