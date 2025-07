L’AQUILA: IL 16 LUGLIO L’ULTIMO SALUTO A NINO SCIPIONI

L’AQUILA – Si terranno mercoledì 16 luglio, alle ore 15.30, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante) in Piazza del Duomo all’Aquila, i funerali del noto imprenditore Nino Scipioni, morto sabato 12 luglio dopo essere precipitato, forse a seguito di un malore, durante un’escursione a Pizzo Cefalone, sul Gran Sasso.

“Riposa tra le braccia del tuo amato Gran Sasso. La più grande eredità è il tuo esempio e l’amore che ci hai donato”, il messaggio dei familiari, i figli Claudia, Daniela e Paolo, il genero Luigi, la nuora Annarita, i nipoti Enrico, Anna Laura ed Elisa, il fratello Mario.

La sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità che si stringe alla famiglia per l’ultimo saluto a un uomo stimato e benvoluto, ex presidente dell’Aquila rugby, molto conosciuto in città.

Come comunicato dal soccorso alpino sabato pomeriggio, due escursionisti che stavano scendendo dal Pizzo Cefalone, nel massiccio del Gran Sasso, hanno notato nei pressi del sentiero una giacca abbandonata e alcune tracce ematiche. Insospettiti, hanno seguito le tracce fino ad individuare, più a valle, il corpo di una persona che successivamente è risultata proprio Nino Scipioni.

Immediata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 e l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunto l’elisoccorso dell’Aquila, oltre a una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo.

Purtroppo i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.