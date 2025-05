L’AQUILA: IL 17 MAGGIO IL TRADIZIONALE CONCERTO IN ONORE DI SAN BERNARDINO DA SIENA

L’AQUILA – Il tradizionale concerto che l’Orchestra da Camera Aquilana diretta da Carmine Gaudieri esegue in onore del santo Compatrono della città dell’Aquila quest’anno giunge alla 12a edizione. Avrà luog nella basilica, il 17 maggio 2025 giorno di apertura delle celebrazioni dedicate al santo,alle ore 19,30 .Un concerto di musica sacra come momento di elevazione spirituale e per sottolineare la solennità dell’evento religioso.

Quest’anno vi sarà per l’occasione anche la partecipazione delle Cantrici di Euterpe dell’Aquila dirette da Maria Antonietta Cignitti. La manifestazione prevede quindi l’esibizione dell’Orchestra da Camera Aquilana che quest’anno festeggia i 30 anni di attività, con un programma di musica barocca con i brani più conosciuti del periodo. Verranno eseguiti infatti il concerto in Re maggiore di Vivaldi RV121 per archi e b.c. e lo Stabat Mater di G.B.Pergolesi per soprano, contralto e orchestra con la particolarità della partecipazione del coro femminile.

Solisti SEUNGYEON KO e TAERI-KIM cantanti che si sono formate al Conservatorio A.Casella e che svolgono attività concertistica in Italia e all’estero.