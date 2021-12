L’AQUILA, IL 18 DICEMBRE CONGRESSO CITTADINO DELL’ANPI

L’AQUILA – In un momento straordinario della nostra vita e della storia del mondo, l’ANPI svolge il suo Congresso per dare un contributo di idee, di passione e di impegno civile. L’appuntamento è per sabato 18 dicembre alle ore 16.30 nel salone della CGIL (in via Saragat).

L’ANPI è una piccola, gloriosa associazione che riesce a calamitare un bisogno di partecipazione e di identità, a offrire a tante persone l’opportunità di sentirsi parte di una comunità fondata sui principi costituzionali di democrazia, libertà, solidarietà e antifascismo.

Tutto questo travalica le appartenenze politiche. Anzi, le unifica nel sentirsi utili agli altri, nell’affermare l’uguaglianza e il rispetto dei diritti senza timidezze o vergogna in un paese in difficoltà e in un momento storico dai contorni indistinti.

Chi sceglie l’ANPI cerca di rimettere qualche punto fermo nella propria coscienza personale e nella vita collettiva, prova a vivere il presente – e il futuro- ripartendo dalle nostre solide radici costituzionali.

Chi sceglie l’ANPI non vuole cedere all’egoismo e all’indifferenza.

E forse – con la nostra tessera in tasca – si sente un po’ più forte perché un po’ meno solo.

Eppure sappiamo che non basta avere una tessera, non bastano l’indignazione o un gesto di testimonianza per cambiare le cose.

Ci vuole molto di più: ci vuole un impegno quotidiano e coerente.

Perché alle persone che stanno male, che sono senza lavoro, senza prospettive, senza una vera libertà di vita, afflitte da paure e da angosce, non si può offrire solo la memoria gloriosa della Resistenza o la prospettiva di un riscatto futuro.

Alle persone in difficoltà vanno offerte idee giuste, risposte dignitose, occasioni collettive per conquistare diritti e doveri.

In una parola, va offerta a tutti una speranza. E uno strumento di impegno.

A questo serve l’ANPI: perché è contro la povertà, il razzismo e l’ingiustizia che si esprime oggi la nuova, moderna Resistenza. Per questo, dopo il bellissimo incontro di ieri con Erri De Luca ci incontreremo in occasione del Congresso comunale.

E’ aperta alle istituzioni, alle associazioni, agli iscritti e iscritte e a tutti i cittadini interessati (ingresso con mascherina e Green Pass).