L’AQUILA: IL 19 DICEMBRE OPEN DAY ALL’ISTITUTO “AMEDEO D’AOSTA”

L’AQUILA – Tutto è pronto per il primo Open Day on line dell’Istituto Superiore Amedeo d’Aosta previsto per sabato 19 dicembre dalle 15 alle 18 sul canale YouTube della scuola. Offerta formativa, orientamento, sbocchi professionali e percorsi universitari , organizzazione scolastica, piano degli studi, saranno i temi affrontati nel corso dell’incontro.

L’Istituto Superiore A. D’Aosta offre una offerta formativa molto ampia: comprende un percorso di studi tecnici articolato in due settori –tecnologico ed economico – e un percorso di studi liceali – Liceo Scientifico opzione Scienze applicate.

L’istituto Tecnico – settore tecnologico si articola in vari indirizzi riguardanti settori diversi del mondo del lavoro per consentire agli studenti di scegliere il percorso formativo in base alle proprie inclinazioni e alle personali aspirazioni. L’offerta curricolare è ricca e diversificata e comprende vari settori della formazione e della specializzazione.

Gli indirizzi per il settore Tecnologico sono:

1. Elettronica ed Elettrotecnica

2. Informatica e Telecomunicazioni

3. Chimica, Materiali e Biotecnologie

4. Meccanica, Meccatronica ed Energia

L’ Istituto Tecnico – settore Economico offre la possibilità di scegliere tra gli indirizzi AmministrazioneFinanza e Marketinge Sistemi Informativi Aziendali. È presente inoltre l’indirizzo Turismo, che ha tra i suoi punti di forza lo studio di tre lingue straniere (inglese, francese e cinese), delle discipline economico-giuridiche e per la valorizzazione in chiave turistica dei territori.

Il percorso liceale, attivo già dal 1996 come liceo tecnologico e ora diventato il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, offre l’opportunità di integrare la preparazione scientifica e quella umanistica favorendo l’acquisizione dei metodi propri della matematica e delle scienze, anche attraverso l’uso dei numerosi laboratori presenti nell’istituto.

L’offerta curricolare è arricchita dalla possibilità di partecipare a stage in Italia e all’estero, di conseguire le certificazioni linguistiche in lingua inglese e francese, di approfondire lo studio delle materie di indirizzo o di avvalersi del supporto allo studio attraverso gli sportelli didattici e i percorsi di studio assistito.

L’Istituto vanta inoltre collaborazioni prestigiose con Enti, aziende e associazioni ed ha al suo attivo numerosi riconoscimenti per le attività svolte.

Il calendario degli incontri on line per gli open daydi quest’anno prevede, oltre la data di sabato 19 dicembre, altri due successivi incontri a distanza: uno è previsto per sabato 16 gennaio e l’altro per mercoledì 20 gennaio 2021 – tutti dalle 15 alle 18.

