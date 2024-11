L’AQUILA: IL 19 E 20 NOVEMBRE FESTA DIOCESANA SALUS POPULI E GIORNATA GIUBILARE

L’AQUILA – Il 20 novembre ricorre a L’Aquila la Festa Diocesana della Beata Vergine Maria Salute del Popolo Aquilano, invocata anche Madonna del Popolo Aquilano, la cui sacra immagine è provvisoriamente custodita nella Cappella della Memoria della Chiesa di S. Maria del Suffragio in Piazza Duomo, in attesa del suo ritorno nel santuario diocesano presso la Chiesa di San Marco Evangelista.

Per infondere speranza agli aquilani, ancora smarriti a venti anni dal disastroso terremoto del 1703, il frate cappuccino padre Giuseppe Antonio Lattanzi da Trivigliano, nel corso di una missione popolare promossa a giugno del 1723, portò a L’Aquila un’immagine miracolosa della Beata Vergine Maria.

Per il grande fervore che la Sacra Immagine suscitò fra gli aquilani e per le grazie che si andavano ottenendo già in quei primi pochi mesi, il Padre Cappuccino decise di lasciare in dono, alla antica Chiesa di San Marco Evangelista in L’Aquila, la preziosa immagine affinché nel tempo si accrescesse il culto alla Vergine Maria con grande beneficio spirituale del popolo aquilano. Ciò comportò che, dopo poco tempo dal suo arrivo in città, quell’immagine mariana ricevesse il titolo di Madonna Salute del Popolo Aquilano e sotto il suo patrocinio si formò, sempre nel 1723, la Congregazione di fedeli della Salus Populi Aquilani.

Nel 2013, l’allora Arcivescovo metropolita dell’Aquila, mons. Giuseppe Molinari, al termine della visita pastorale del post-sisma, il 13 maggio, ha rinnovato la consacrazione fatta nel 1723 della Città e Diocesi, provata dalla tragedia del sisma del 2009, sotto la protezione della Salus Populi Aquilani, ottenendo da Papa Francesco la concessione di un giubileo annuale mariano, nel giorno della Festa diocesana, fatto riconfermare il 17 aprile 2020 dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, con una sua petizione al Santo Padre, per ulteriori sette anni.

IL PROGRAMMA

NEL GIORNO DELLA VIGILIA, MARTEDÌ 19 NOVEMBRE ALLE ORE 18,00, la Santa Messa Stazionale presieduta dall’Arcivescovo Emerito di L’Aquila, Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Petrocchi;

NEL GIORNO DELLA FESTA, MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE,

· alle ore 11,00 la Santa Messa Solenne presieduta dal Can. Daniele Pinton, Parroco della Parrocchia di San Marco Evangelista e Primicerio della Congregazione Salus Populi Aquilani;

· alle ore 12,00 la celebrazione della Supplica davanti alla Sacra Immagine della Salus Populi Aquilani nella Cappella della Memoria

· alle ore 18,00 la Santa Messa Stazionale presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, Sua Eccellenza Mons. Antonio D’Angelo.

Si ricorda, inoltre, che per la ricorrenza della Festa Diocesana della Beata Vergine Maria Salute del Popolo Aquilano, dai primi ai secondi vespri, la Penitenzieria Apostolica ha elargito dai celesti tesori della Chiesa l’Indulgenza Plenaria, applicabile a sé stessi o al suffragio di un defunto e ottenibile da coloro che, dalla sera del 19 novembre fino alla sera del giorno successivo, aderendo alle condizioni prescritte dalla Chiesa per l’ottenimento delle indulgenze, partecipino, nella chiesa in cui è custodita la sua sacra immagine, ad una funzione in suo onore o sostino in preghiera davanti all’effige della Madonna del Popolo Aquilano come disposto nell’allegato decreto della Penitenzieria Apostolica n. 154/13/I del 16 aprile 2013 i cui effetti sono stati prorogati con ulteriore decreto n. 166/20/I del 27 aprile 2020.

Il Vicario Urbano

Can. Daniele Pinton