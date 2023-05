L’AQUILA: IL 2 GIUGNO AL VIA “12 ORE DI BASKET” NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PAGANICA

L’AQUILA – Venerdì 2 Giugno nel Palazzetto dello Sport di Paganica si terrà – dalle 8:30 in poi – la trentanovesima edizione della “12 ore di Basket”, la manifestazione del Gruppo Sportivo Pallacanestro L’Aquila che una volta terminata la stagione agonistica delle varie formazioni celeste-bianche permette di salutare l’annata vivendo un evento divertente, aggregativo e comunitario. Si tratta ormai da tanto tempo di un appuntamento tradizionale dello sport aquilano, nonché uno dei più longevi nel suo genere dell’intero panorama abruzzese.

Perdurando l’impossibilità di usufruire pienamente di un adeguato impianto in Città si è nuovamente dovuto chiedere ospitalità alla bella struttura paganichese, ma anche per questa ragione non si potrà per il secondo anno consecutivo andare oltre le cinque ore filate all’insegna della palla a spicchi, un po’ meno della metà delle consuete dodici che – caratterizzandolo – danno il nome all’evento. Qualche minuto dopo il ritrovo dei partecipanti i primi a calcare il campo di gioco saranno i piccoli del Minibasket, seguiti a partire dalle 9:30 dai cestisti in erba dell’Under 13 e dalle 10:30 dai giovani atleti dell’Under 17, ben comportatisi nel campionato regionale Silver di categoria.

Poco dopo mezzogiorno si terrà la sempre attesa cerimonia delle premiazioni, mentre l’atto conclusivo di questa edizione sarà una partita di esibizione fra i componenti della squadra senior che – guidata da coach Luca Pattavina – si è classificata al quinto posto nel torneo abruzzese-molisano di Promozione. Chiunque abbia interesse per la pallacanestro e più in generale per la pratica sportiva o semplicemente voglia trascorrere un pezzetto di una giornata festiva in compagnia di una piccola, grande famiglia quale quella giessina – giunta a completare, mantenendo inalterati la passione e i valori che la animano, il suo cinquantesimo anno di attività – sarà il benvenuto.

