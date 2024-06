L’AQUILA: IL 2 LUGLIO STOP ALLA EROGAZIONE DELL’ACQUA NELLA ZONA DI SAN GIULIANO

L’AQUILA – L’ufficio Tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, in relazione ai lavori di riparazione urgente dell’acquedotto in località San Giuliano, nel comune di L’Aquila risulta necessario interrompere l’erogazione tra le ore 8:30 e le ore 19:00 del 2 luglio 2024. Per effetto dell’interruzione sarà SOSPESA L’EROGAZIONE dalle 8:30 alle 19:00 del 02 luglio 2024 nella zona del convento di San Giuliano.

Inoltre, saranno interessate dall’intervento di riparazione anche le seguenti località: L’Aquila Città, Collebrincioni, Aragno, San Giuliano, San Sisto, Santa Barbara, che non saranno interessate dalla sospensione idrica in quanto i volumi accumulati nei serbatoi dovrebbero garantirne la continuità. Soltanto in caso di imprevisti durante i lavori di riparazione si potrebbero verificare interruzioni idriche in queste località.