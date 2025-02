L’AQUILA: IL 21 FEBBRAIO STOP A EROGAZIONE IDRICA DALLE 9 ALLE 13 A PETTINO E IN ALTRE ZONE

L’AQUILA – L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, in relazione a lavori sulla linea di distribuzione idrica, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione nella giornata di venerdì 21 febbraio 2025, dalle 09:00 alle 13:00, nelle seguenti zone dell’Aquila: via Sila Persichelli, Contrada S. Antonio, Via Ugo Piccinini e zona alta abitato di Pettino.

