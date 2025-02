L’AQUILA: IL 24 FEBBRAIO STOP ALL’EROGAZIONE IDRICA DALLE 9 ALLE 18 PER LAVORI ALLA RETE

L’AQUILA – L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, in relazione a lavori sulla linea di distribuzione idrica, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione nella giornata di martedì 24 febbraio 2025, dalle 09:00 alle 18:00, nelle seguenti zone: Via Fontesecco (da Via XX Settembre a incrocio con Via degli Ortolani), Via XX settembre (da Ponte Belvedere a Via S. Andrea), Via Sant’Apollonia, Via Francesco de Marchi, Via S. Andrea, zone ricomprese nel perimetro delimitato da Viale Niccolò Persichetti, Via Roio, Via dell’Arcivescovado, Via S. Francesco di Pacia e Via XX settembre.

