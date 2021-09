L’AQUILA:  IL 25 SETTEMRE INAUGURAZIONE DI “AMORA’ CONCEPT STORE”, NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO

L’AQUILA – Sabato 25 settembre alle 16:30 in piazza Duomo si terrà l’inaugurazione di “Amorà cencept store”, il negozio di abbigliamento per uomo e donna di Luca Passacantando.

Luca è un giovanissimo ragazzo aquilano che ha deciso di mettersi in gioco realizzando il suo sogno nella sua città, investendo su questo territorio e sulle sue potenzialità.

Laureato in scienze della moda e del costume presso l’università La Sapienza di Roma, Luca ha collaborato durante il suo percorso di studi con grandi marchi italiani del mondo della moda, come Bulgari e Fendi.

Presso Amorà Concept store, sito presso il civico 15 di piazza Duomo, si potranno trovare capi pregiati particolari tutti forniti da botteghe artigianali italiane come 0/100, Bottega Chilometri Zero, Splash Italia e Anna Su Misura con una collezione esclusiva per Amorà concept store.