L’AQUILA: IL 26 DICEMBRE IL PRESEPE VIVENTE DI CAMARDA

L’AQUILA – Giunto ormai alla sua 32esima edizione, il Presepe Vivente della frazione aquilana di Camarda, organizzato anche quest’anno dall’Associazione Culturale “Il Treo”, si caratterizza per il percorso itinerante: oltre 150 comparse, con la rievocazione di attività tipiche della tradizione contadina e l’allestimento, al termine del tragitto, della Natività, con la rappresentazione di varie scene del Vangelo.

Appuntamento per lunedì 26 dicembre, dalle 18, quando, al calare del buio, le torce illumineranno Camarda di una luce soffusa che ci porterà in una dimensione fuori dal tempo, immersi in un ’atmosfera Natalizia unica.

Come sempre sarà protagonista del Presepe l’ultimo nato del paese, quest’anno una bimba, Alba D’Alfonso. Gli altri personaggi principali sono invece: la Madonna: Claudia Longhi; San Giuseppe: Andrea Carrozzi; l’Arcangelo Gabriele: Valentina Carrozzi; I Re Magi: Mustafà Cornelius, Umberto Carrozzi e Giorgio Tazzi.

Da segnalare la sempre più ampia partecipazione, all’allestimento delle postazioni, da parte di altri paesi vicini, grazie ai sodalizi ormai consolidati.

Pur mantenendosi sul solco delle precedenti edizioni, gli organizzatori hanno apportato modifiche e migliorie al tragitto e all’ambientazione della capanna, così che, anche per i visitatori abituali, il Presepe Vivente di Camarda riserverà piacevoli novità.

La visita al Presepe sarà anche l’occasione per degustare alcuni prodotti tipici, come “tritolegli patane e fasciori”, pizze fritte, formaggio fresco, fagioli con le cotiche, affettati vari, zeppole, vin brulé e te caldo.

Inoltre, anche quest’anno l’Associazione Culturale “Il Treo” ha curato l’allestimento del grande presepe fisso sul monte “Intagliata”, all’ingresso del paese provenendo da Assergi, in prossimità del punto informativo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

I personaggi della Natività sono dipinti su legno ed accuratamente illuminati in modo da creare un presepe particolarmente suggestivo.

A completare l’atmosfera la stella cometa di oltre 15 m sul monte Intagliata, che anche quest’anno brilla su Camarda.