L’AQUILA: IL 28 MAGGIO TORNANO LE FRECCE TRICOLORI

L’AQUILA – Le Frecce Tricolori tornano all’Aquila.

L’appuntamento è per domenica 28 maggio 2023 all’Aeroporto di Preturo. Il programma delle manifestazioni è stato reso noto dall’Aeronautica Militare.

Un fitto calendario, tra maggio e settembre, in occasione del Centenario di fondazione dell’Aeronautica Militare. Un anniversario speciale, tornano indietro al 28 marzo 1923 quando la Regia Aeronautica venne costituita come forza armata autonoma.

L’Aquila si prepara così a un nuovo grande evento dopo l’apprezzato spettacolo di maggio 2020 quando i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno simbolicamente abbracciato il capoluogo regionale e tutta la Nazione, disegnando nel cielo una scia tricolore, in segno di unità, solidarietà e ripresa, davanti alla drammatica emergenza coronavirus e per celebrare il 2 giugno, 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica.

La richiesta di inserimento nel calendario 2023 era stata inviata lo scorso novembre a firma del sindaco Pierluigi Biondi e del consigliere con delega alla Valorizzazione dell’Aeroporto dei Parchi, Livio Vittorini.

“Un’emozione immensa aver letto il nome della nostra città fra le 23 località italiane scelte per lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale proprio nel giorno di una occasione così importante. Un gradito ritorno all’Aquila per la PAN che, nel 2020, nell’ambito delle manifestazioni di un 2 giugno segnato dalle restrizioni per la pandemia, a maggio sorvolò i cieli del capoluogo e della Marsica”, commentano in una nota l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture del Comune dell’Aquila, Paola Giuliani, e il consigliere con delega alla valorizzazione dell’Aeroporto dei Parchi, Livio Vittorini.

“Un risultato di cui andiamo particolarmente fieri – proseguono i due esponenti di maggioranza – frutto della interlocuzione continua con il gestore dello scalo e lo Stato maggiore dell’Aeronautica militare condotta grazie al sindaco Biondi che ringraziamo per essersi attivato in prima persona. Ci metteremo immediatamente in moto, anche sulla base della consolidata sinergia tra Comune dell’Aquila e Regione Abruzzo, per onorare al meglio questi ambasciatori nel mondo della nostra Patria e delle nostre Forze Armate Italiane. Accogliere un simbolo del nostro Paese come le Frecce Tricolori è un privilegio enorme”.

“Le Frecce Tricolori, insieme alla manifestazione nazionale Skyrace, in programma a Cese di Preturo lo stesso giorno, incorniceranno una giornata memorabile per la città”, concludono Giuliani e Vittorini.