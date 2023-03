L’AQUILA – Il 29 aprile tornerà a L’Aquila il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per far visita alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza in occasione del giuramento di fine corso.

A rivelarlo il quotidiano Il Messaggero. L’ultima visita del capo dello Stato è nel 2019, per l’inaugurazione dell’anno scolastico nel Musp che ospitava la Mariele Ventre.