L’AQUILA: IL 29 GIUGNO RIAPRE A 15 ANNI DAL SISMA LA CHIESA DI SAN PIETRO A COPPITO

L’AQUILA – Dopo più di quindici anni dal sisma del 2009, tornerà finalmente fruibile la chiesa capoquarto di San Pietro a Coppito, simbolo di una delle zone del centro storico maggiormente colpite dal terremoto. Lo riporta il Centro. Riapertura sabato 29 giugno, alle 11, con un rito di benedizione dell’altare che si terrà durante la messa presieduta dal cardinale arcivescovo dell’Aquila, Giuseppe Petrocchi. Era stato lo stesso cardinale nell’agosto del 2018 a benedire la campana della restaurata chiesa, giunta da Agnone e innalzata, al termine di una breve cerimonia, sul campanile.

L’inaugurazione della chiesa sarà anche l’occasione per ammirare per la prima volta le porzioni di pittura murale tornate alla luce durante i lavori e rimaste nascoste per secoli sotto l’intonaco, sia nell’abside a destra dell’altare sia in una nicchia sul lato sinistro, dove è stata ritrovata una Deposizione.