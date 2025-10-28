L’AQUILA: IL 31 OTTOBRE TREKKING URBANO IN CENTRO STORICO

L’AQUILA – Un percorso del trekking urbano, di una lunghezza di sette chilometri con un tempo stimato di percorrenza di circa quattro ore, che si svolgerà nel centro storico dell’Aquila e lungo il perimetro delle mura urbiche, sulle quali poggiano cinque punti panoramici inseriti in contesti importanti della città, che sono anche luoghi di incontro e di socialità, con vista sui monti circostanti.

Presentata nella sala lignea del Palazzetto dei Nobili la XXII edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, prevista il prossimo 31 ottobre, quest’anno intitolata “Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”. La partenza è prevista alle ore 9.30 da Piazza Duomo (all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele II).

L’iniziativa, a cui il Comune dell’Aquila anche quest’anno ha aderito – si legge in una nota -, è promossa dal Comune di Siena e coinvolge numerosi Comuni italiani interessati alla promozione del territorio e alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso un turismo sostenibile.

A presentare le iniziative previste nel capoluogo d’Abruzzo per l’edizione 2025, sono stati l’assessore con delega al Turismo del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia, il presidente della Sezione dell’Aquila del Club Alpino Italiano Ugo Marinucci e all’assessore al Turismo del Comune di Siena Vanna Giunti, quest’ultima in collegamento da remoto.

“L’iniziativa prevede lo svolgimento di un trekking urbano attraverso un itinerario che contempla tematiche importanti e peculiari per la città dell’Aquila, come l’alpinismo, la transumanza e la Perdonanza Celestiniana; è accessibile a visitatori ed appassionati, singoli e a gruppi, adatto a persone di ogni età, inclusivo, multidisciplinare e fruibile da tutti” – ha dichiarato l’assessore Lancia –Il percorso si svilupperà nel centro storico e lungo le mura medievali, con uno sguardo volto anche al circondario montano, fortemente connesso alla città, consentendo così di coniugare le bellezze del paesaggio circostante con gli scorci più suggestivi della nostra città. Sarà un’opportunità non solo di vivere un’esperienza originale, ma di svolgere anche un’attività salutare, benefica per la mente ed il corpo”

” La giornata nazionale del Trekking Urbano è nata 22 anni fa da una idea semplice e rivoluzionaria: trasformare la città in un percorso da scoprire a passo lento. Partendo con 12 Comuni adesso siamo arrivati a condividere questo evento con oltre 80 Comuni Italiani. La bellezza di questa manifestazione è nel valore che vogliamo dare ad un gesto, il cammino, antichissimo ma allo stesso tempo moderno. In un mondo che corre veloce, il Trekking Urbano invita a rallentare, a riscoprire la dimensione del viaggio lento, sostenibile e salutare. La forza di questa Giornata è qui: un’Italia che cammina nello stesso giorno, con lo stesso spirito, condividendo una idea di turismo che è insieme cultura, sport, spiritualità e benessere. E proprio l’Anno Santo Giubilare ci offre l’opportunità di respirare la profonda spiritualità di tanti luoghi iconici dei nostri territori” ha dichiarato l’Assessore al Comune di Siena con delega al Turismo Vanna Giunti.

“La Sezione Cai L’Aquila è lieta di partecipare alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano nell’ambito della quale propone un percorso nel centro storico e lungo il perimetro delle mura trecentesche attraversando le Vie ed i punti simbolici e panoramici della Città. Il trekking urbano si sviluppa nel centro storico ma con uno sguardo attento al circondario montano connesso alla città e del quale si illustrano l’ambiente, la storia, la cultura. I percorsi raccontano L’Aquila sotto vari punti di vista e si qualificano nei 5 capisaldi (Punti panoramici privilegiati) dai quali si scrutano le montagne in vista e dai quali si illustrano le caratteristiche che legano queste alla città. I percorsi che collegano questi punti panoramici sono interni alla città e sono studiati per conoscerne la storia e i monumenti ed il collegamento che questi hanno con il circondario, declinato all’ambiente montano”, ha dichiarato Ugo Marinucci.