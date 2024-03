L’AQUILA – Prenderà il via il prossimo 4 aprile il corso base gratuito per il volontariato socio-sanitario organizzato dall’associazione Avulss dell’Aquila.

Il corso è aperto a tutti e si svolgerà in 12 incontri il martedì e il giovedì alle 17,30 nella sede della Casa del volontariato in via Saragat a Pile.

Per informazioni si possono chiamare i numeri 3402895623 o 3339224106 o mandare una mail all’indirizzo [email protected]