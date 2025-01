L’AQUILA: IL 6 GENNAIO TORNA AI QUATTRO CANTONI “LA BEFANA DEL VIGILE URBANO”

L’AQUILA – Il prossimo 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, torna la “Befana del Vigile Urbano”. L’appuntamento è dalle ore 10 alle ore 13 presso i Quattro Cantoni. A darne l’annuncio è l’assessore con delega alla Polizia Municipale aquilana Laura Cucchiarella: “Dopo aver recuperato questa tradizione nel 2024 anche quest’anno siamo lieti di riproporre l’iniziativa che avrà anche una significativa valenza benefica, che vede coinvolto il Comando di Polizia Municipale in collaborazione con l’Associazione Ruote d’Epoca Aquilane, il Gruppo Sportivo della PM dell’Aquila, l’ACI ed il Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta sezione dell’Aquila.”

“Il 6 gennaio, oltre alla presenza di un Vigile Urbano in divisa storica posizionato ai Quattro Cantoni, grandi e piccini potranno visitare l’esposizione di auto e foto d’epoca su Corso Principe Umberto, organizzata dall’Associazione Ruote d’Epoca Aquilane. Con l’occasione verrà promossa una raccolta di generi alimentari, giocattoli e abiti (nuovi) che la cittadinanza vorrà donare in favore di chi è maggiormente in difficoltà. Tutto sarà poi distribuito presso nuclei familiari che necessitano di sostegno e conforto”.

“La Befana del Vigile Urbano è un momento di allegria per la comunità dedicato soprattutto ai più piccoli, ai quali verrà fatto dono da parte del corpo della Poliza Municipale e dal Gruppo Sportivo di un piccolo gadget a ricordo della manifestazione. Rivolgo l’invito alla cittadinanza a partecipare numerosa a questa manifestazione e, soprattutto, alle famiglie di portare con sé i bambini, per vivere un momento di serenità e allegria all’insegna della solidarietà” conclude l’assessore Cucchiarella.