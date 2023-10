L’AQUILA: IL 7 OTTOBRE A FONTE CERRETO L’EVENTO “UN ALTRO GIORNO D’ESTATE” PROMOSSO DAL COMUNE

L’AQUILA -“Il 7 ottobre ’23 in località Fonte Cerreto si svolgerà l’evento “Un altro giorno di Estate”, promosso dal Comune dell’Aquila e voluto fortemente dall’Assessore al Turismo e Promozione immagine della città Ersilia Lancia”. Lo rende noto il consigliere comunale Luigi Faccia.

Dopo aver assistito alle h. 8,00 alla partenza della “Ultra Trail 100”, gara podistica di 100 km., inizierà l’evento oggetto del comunicato. Dalle 10,00 alle 15,00, con la collaborazione dell’Associazione Mamme per L’Aquila, inizierà il Barbie Party con la Mascotte Barbie e musica.

La giornata prosegue con giochi e varie attività ludiche per i giovanissimi presenti, per finire con il Magic Cabaret, spettacolo di magia comica. Sarà presente una Postazione Camper Rosa, dove bambine e mamme potranno salire a bordo e divertirsi con Tik Tok, selfie e dirette video, trucchi manicure e per finire una sfilata con luci e musica. Alle 15,00 inizia il Dj Set con Alessandro Bucci per poi lasciare il testimone all’ospite della serata WHTRSH Coez official dj finendo poi la serata in compagnia di Sum M. Per la giornata è stato predisposto un servizio bus-navetta dalla città a Fonte Cerreto, servizio di essenziale importanza dal punto di vista della sicurezza per la manifestazione organizzata dal Comune dell’Aquila.

Infatti, essendo un evento partecipato prevalentemente da un pubblico giovanile, con il trasporto a Fonte Cerreto tramite autobus-navetta, si offre la possibilità ai ragazzi di non trasferirsi con la propria automobile evitando inutili rischi a tarda serata. Per il servizio bus-navetta si ringraziano l’A.M.A. SpA, l’Assessorato alla Mobilità urbana ed il Settore Trasporto Pubblico Locale.

Questi sono gli orari dei bus: Andata per Fonte Cerreto – 1 bus da My Suite, due corse, una partenza ore 14 e una partenza ore 15:30, con fermata al Crazy Bar su Viale della Croce Rossa; – 1 bus da Piazzale Cencioni, due corse, una partenza ore 14 e una partenza ore 15:30; Ritorno all’Aquila – 1 bus da Fonte Cerreto, due corse, una partenza ore 19 e una partenza ore 20:30, entrambe con arrivo al Piazzale Cencioni.