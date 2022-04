L’AQUILA, IL BAR TROPICAL TORNA IN CENTRO: “L’ATTESA E’ FINITA”, IL 12 APRILE LA RIAPERTURA

L’AQUILA – “L’attesa è finita! Tredici anni dopo torniamo a farvi compagnia nel centro storico con la stessa passione di prima”.

L’annuncio sui social: martedì 12 aprile il bar Tropical, storico locale, aperto dalla famiglia Polidori nel 1985, tornerà in centro, in via delle Aquile.

Un nuovo capitolo dopo il terremoto e un nuovo inizio nella speranza di lasciarsi alle spalle due anni di pandemia.

Da sempre gestito da Nestore e dai suoi figli Luciano e Valerio, che nel corso degli anni lo hanno reso un ambiente familiare e accogliente, dalle colazioni al caffè del dopo pranzo, dagli aperitivi serali fino a tarda notte, è un luogo ideale legato ai ricordi di tanti aquilani.

Dopo il sisma che ha danneggiato gravemente l’aggregato di cui fa parte il bar, la famiglia Polidori ha gestito per oltre un anno il bar Cin Cin per poi riaprire il Tropical next, versione 2.0 dello storico Tropical, in viale Corrado IV.