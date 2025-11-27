L’AQUILA: IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2026-28 IN CONSIGLIO COMUNALE IL PRIMO DICEMBRE

L’AQUILA -Il bilancio di previsione del Comune dell’Aquila per il triennio 2026-2028 sarà all’attenzione del Consiglio comunale nella seduta convocata per lunedì 1 dicembre, alle 9, in prima convocazione, nella sala Tullio De Rubeis della residenza municipale di palazzo Margherita, in piazza Palazzo. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo.

L’aula sarà chiamata ad approvare anche il documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028 sia dell’ente che dell’istituzione Centro servizi anziani, nonché il bilancio di previsione per il prossimo triennio di quest’ultima.

All’ordine del giorno anche le proposte di deliberazione propedeutiche all’approvazione dello strumento finanziario, vale a dire il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028; la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie e che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie per il 2026; il programma triennale dei lavori pubblici; la modifica ad alcuni articoli del regolamento per la disciplina dell’imu e della tari e le aliquote imu per l’anno prossimo.

L’eventuale seconda convocazione è prevista per martedì 2 dicembre, sempre alle 9.