L’AQUILA: IL CANTAUTORE JESTER AT WORK ALLO “SPAZIO RIMEDIATO” PER QUARTA TAPPA “OH NO SONGWRITERS”

L’AQUILA – Quarta tappa del “Oh No! Songwriters”, rassegna musicale che presenta una selezione di songwriters italiani dal mood folk nelle sue diverse sfumature, pensata per portare sei musicisti di caratura internazionale in Abruzzo.

Allo “Spazio Rimediato” in via Fontesecco venerdì’ 13 maggio sarà il turno di Jester at work, nome d’arte di Antonio Vitale, e delle sue magiche atmosfere.

Musicista italiano originario di Pescara, che già negli anni ’90 quando era frontman dei “Warm Morning 616” aveva iniziato a scrivere canzoni proprie utilizzando solo una chitarra acustica e il suo vecchio registratore multitraccia a cassette.

Il suo album di debutto “Lo-fi, back to tape” (Twelve Records, 2009) è stato ricavato da un’accurata selezione dal precedente materiale rimasto conservato proprio in quelle vecchie cassette, lasciando le canzoni praticamente inalterate e aggiungendo solo piccole sovraincisioni. Le reazioni sono state sorprententemente positive, con “Uncut magazine” che addirittura ha dato all’album tre stelle su cinque.

L’album successivo è caratterizzato da un’atmosfera sensibilmente più oscura della precedente raccolta: qua e là fanno capolino basso, batteria, percussioni, chitarre slide e addirittura un mandolino, lasciando comunque inalterata l’essenzialità delle strutture e degli arrangiamenti che insieme alla chitarra di Antonio e alla sua voce profonda e baritonale ma al tempo stesso penetrante costituiscono ormai il suo caratteristico marchio di fabbrica.

In occasione poi dell’edizione italiana dell’ “International Cassette Store Day” del 2014, è stata pubblicata anche una cassetta analogica a tiratura limitatissima contenente una serie di cover. Nel 2016 vede la luce un EP di sei brani “A Beat of A Sad Heart”, un lavoro molto intimo, pensato e realizzato in pochi giorni ma che ha avuto un ruolo importante in questi ultimi anni.

Inizio concerto previsto alle ore 21,00, costo del biglietto 10 euro ( con consumazione) acquistabile presso la libreraia Polarville.