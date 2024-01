L’AQUILA: IL CARDINALE PETROCCHI AL MONASTERO DI SAN BASILIO MAGNO

L’AQUILA – Domani, martedì 2 gennaio, giorno in cui la Chiesa celebra San Basilio Magno, l’arcivescovo metropolita, cardinale Giuseppe Petrocchi, con una messa alle ore 17, lo ricorderà nel monastero di clausura aquilano a lui dedicato, quello delle monache Benedettine Celestine.

Si tratta dell’ultimo avamposto dell’ordine celestiniano in città: il ramo maschile è stato soppresso con la riforma post napoleonica, mentre le monache sono ridotte ormai a tre monasteri in Italia e altri due nelle missioni di Bangui in Centrafrica e di Manila nelle Filippine.

Il monastero di San Basilio è anche una delle tre strutture di clausura presenti in città, il più antico, risalente al 1320.