L’AQUILA: IL CARDINALE SIMONI SARA’ PRESENTE ALLA MESSA DI DOMENICA PROSSIMA A SAN BERNARDINO

L’AQUILA – Il Rettore della Basilica di San Bernardino da Siena annuncia la speciale presenza di Sua Eminenza il Cardinale Ernest Simoni, alla celebrazione della Domenica delle Palme del 13 Aprile in San Bernardino all’Aquila. L’occasione, del tutto particolare, ci consentirà di accogliere sul sagrato Sua Em. il Cardinale Ernest Simoni, ed accompagnarlo presso la Tomba di San Bernardino da Siena alle ore 11,00 dove si raccoglierà in preghiera e successivamente presiederà all’Eucaristia.

Sua Eminenza il Cardinale Ernest Simoni Presbitero dell’Arcidiocesi di Shkodrë-Pult (Scutari – Albania) è stato Ordinato sacerdote l’8 aprile 1956 e per oltre sette anni ha guidato le parrocchie di Kabash, Pukë, Kukël, Gocaj, Barbullush, Mal i Jushit, Torovicë e Sumë. Considerato un “nemico del popolo” ai tempi della dittatura comunista di Enver Hoxha, è stato arrestato nella notte di Natale del 1963, mentre celebrava la messa a Barbullush, e confinato in una cella d’isolamento con una condanna a diciotto anni.

Ai suoi compagni di prigionia gli aguzzini hanno ordinato di registrare la sua “prevedibile rabbia” contro il regime, ma dalla bocca del sacerdote sono uscite sempre e solo parole di perdono e di preghiera. È arrivata puntuale anche la condanna a morte, ma la sua pena è stata commutata in venticinque anni di lavori forzati nelle gallerie buie delle miniere di Spac e poi nelle fogne di Scutari. Anche in questa drammatica situazione non ha perso la fede e non ha mai interrotto il suo ministero sacerdotale. È stato definitivamente liberato il 5 settembre 1990. Appena fuori dal carcere, ha confermato il perdono ai suoi aguzzini, invocando per loro la misericordia del Padre.

La sua nomina cardinalizia, ha tenuto a precisare, è un riconoscimento per tutti i martiri e i cattolici perseguitati nella sua terra. Tra i quali c’è anche il primo cardinale albanese della storia, creato nel 1994 da Giovanni Paolo II: Mikel Koliqi (1902-1997), suo concittadino di Scutari e come lui a lungo imprigionato nelle carceri del regime, dove ha scontato ben trentuno anni di detenzione. Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 19 novembre 2016, della Diaconia di Santa Maria della Scala.

Per il Cardinal Simoni, l’elevazione alla dignità cardinalizia è un riconoscimento per tutti i martiri e i cattolici perseguitati nella sua terra d’Albania. Il Card. Ernest Simoni vive attualmente nell’Arcidiocesi di Firenze portando in tutto il mondo la testimonianza del “martirio del popolo albanese. Nel giugno del 2017 il Cardinale Giuseppe Betori lo ha nominato Canonico onorario del Capitolo della Cattedrale di Santa Maria del Fiore in Firenze.