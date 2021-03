L’AQUILA: IL CENTRO ONICOTECNICO DI NOEMI PORFIRIO APRE LE PORTE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA

L’AQUILA – Apre le porte all’Aquila, in viale della croce rossa 179, il centro onicotecnico “Vis a Vis”, di Noemi Porfirio, specializzato nei trattamenti nails, make up, trucco base e trucco sposa, laminazione sopracciglia e biotatuaggio.

Ad appena 23 anni, la giovane aquilana ha deciso di mettere in gioco le sue professionalità, corredate da corsi specifici nel settore Nails, con il primo corso nel 2013, realizzando il suo sogno di avere una professione che fosse esclusivamente sua.

Lo scorso 8 marzo l’inaugurazione del centro. “Ho aperto, nonostante il periodo critico, forte della mia passione e delle clienti che mi hanno seguita essendo già state trattate da me nella mia esperienza passata in un altro centro, ho cominciato il mio primo corso nel 2013, quando andavo ancora a scuola, mi sono specializzata esclusivamente nel settore onicotecnico, ci tengo a ribadire quindi che non sono un’estetista, ma esclusivamente una professionista del settore unghie e make up”, spiega la neo imprenditrice.

“Ci sono anche innovazioni nel mio settore, tra cui una stampante per disegni sulle unghie e un trattamento di bellezza per i piedi dove vengono usati dei patch per le callosità senza strumenti da taglio o abrasione, sicuro anche per le persone che soffrono di diabete e hanno delle ragadi”.

Una “scommessa” che parte in un periodo decisamente delicato, complice, oltre ai residui lasciati dal violento terremoto del 2009, anche l’emergenza covid: “È un sogno che ho sempre avuto, volevo creare qualcosa che fosse mio, poter fare del mio lavoro una passione, dare una forma al mio sogno, seppur in un momento così complicato”.

