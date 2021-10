L’AQUILA, IL CLUB DEL CIRCOLO TENNIS SI RINNOVA: NUOVA GESTIONE AFFIDATA A SOCIETA’ ACQUERELLO

L’AQUILA – Cambio della guardia nella gestione Club Circolo Tennis dell’Aquila, storica realtà dell’entertainment e dell’ospitalità, e punto di aggregazione per la comunità cittadina: a partire da metà ottobre il servizio sarà infatti garantito da Aquerello, società di Giordano Equizi, 36enne noto imprenditore edile del capoluogo, che da due anni gestisce l’omonimo locale situato lungo la statale 80 e, dal marzo scorso, la mensa aziendale a Palazzo Silone, sede della Giunta regionale.

“Stiamo delineando gli ultimi passaggi normativi e amministrativi e tutto sarà pronto nel giro di qualche settimana – spiega ad AbruzzoWeb lo stesso Equizi, che subentra a Alfredo Specchio e Andrew Rivelli, per “provare a portare una ventata di novità all’interno della stessa struttura sportiva”, ormai tra le più prestigiose in Abruzzo e in Italia e, negli ultimi anni interessata in un processo di rilancio e apertura, sia dal punto di vista sportivo, che quello gestionale e amministrativo.

“Con la speranza di un effettivo ritorno alla normalità e all’aggregazione post-pandemia – aggiunge -, abbiamo scelto di puntare su nuove proposte per rispondere nel migliore modo possibile alle richieste dei soci e a quelle di tutti i clienti. L’obiettivo è principalmente quello di arricchire l’offerta a più livelli, al fine di rafforzare ancor di più la vocazione storica del ‘Verna?’, negli ultimi anni divenuto un importante centro di aggregazione per l’intera comunità cittadina”.

Per la cucina, Equizi si è affidato alle mani di Andrea Berardi, ristoratore romano che arriva direttamente dal Circolo canottieri Lazio e che ha quindi alle spalle anni di esperienza nel settore.

E all’offerta gastronomica ricca di pietanze tipiche romane e piatti pensati appositamente per gli atleti che sono soliti frequentare la struttura, si affiancherà anche quella del beverage di qualità.

“Con un occhio di riguardo per i soci – precisa l’imprenditore aquilano – ma anche per tutti coloro, come gli studenti universitari o gli impiegati degli uffici situati a ridosso del Circolo, che necessitino di pause pranzo anche in orari poco convenzionali”.

Immancabile inoltre la pizza per cena, leggera e digeribile e rigorosamente cotta al forno a legna.

“L’obiettivo – conclude Equizi – è quello di mettere a disposizione dei clienti tutta la nostra professionalità, affinche il Circolo tennis dell’Aquila torni ad essere il fiore all’occhiello della socialità cittadina, dopo tutte problematica a cui, negli ultimi anni, ha dovuto far fronte dal punto di vista sanitario. A tal proposito non posso far altro che ringraziare il presidente Pierpaolo Pietrucci e tutti i soci che ci hanno dato fiducia e permesso di rilevare la gestione dell’attività”.